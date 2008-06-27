Небоженко: депутати у стані анабіозу отримують 14 тисяч в місяць

Політологи не впевнені, що у Верховній Раді є необхідні голоси для відставки уряду.

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН директор Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО висловив думку, що, швидше за все, Партія регіонів спробує до кінця поточної сесії (останнє пленарне засідання поточної сесії ВР має відбутися 11 липня – УНІАН) висловити недовіру уряду, що потягне за собою його відставку.

Водночас, він не впевнений, що їм це дадуть зробити прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, фракція БЮТ та голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За словами В.ФЕСЕНКА, у цих сил є інструмент, аби цього не допустити – блокування парламентської трибуни.

Також В.ФЕСЕНКО зауважив, що значна частина політикуму сьогодні зацікавлена у тому, щоб відкласти існуючу складну політичну ситуацію на осінь.

Крім того, політолог вважає, що на сьогодні голосів для відставки уряду Ю.ТИМОШЕНКО, скоріш за все, немає, а якщо вони й з’являться, то результативне голосування буде з перевагою в один-два голоси.

Зокрема, він не впевнений, що усі комуністи будуть голосувати за це рішення, оскільки на сьогодні очевидно, що деякі депутати від КПУ співпрацюють з БЮТ.

Також, за словами В.ФЕСЕНКА, це пов’язано з тим, що хоча у Партії регіонів є одностайність в питанні відставки уряду, але одностайності щодо майбутньої кандидатури прем’єра у них не має.

На його думку, навряд чи погодяться на цю кандидату потенційні партнери з фракції НУ-НС і глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

Більше того, вважає В.ФЕСЕНКО, наступний уряд буде “урядом камікадзе” через складну економічну ситуацію.

З ним погодився керівник соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО, який висловив думку, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ розуміє, що після Ю.ТИМОШЕНКО комусь іншому буде дуже важко очолити уряд.

Тим більше, сказав він, що ситуація восени в економіці буде складнішою, ніж зараз.

Як вважає В.НЕБОЖЕНКО, незважаючи на те, що Ю.ТИМОШЕНКО “все обставить так”, що її проти волі відправили у відставку, вона й сама розуміє, що потрібно вже йти з посади.

Водночас, він зауважив, що депутати не мають права йти у відпустку, поки не ухвалять якогось рішення по уряду та не приймуть Бюджетну резолюцію для того, щоб до осені Кабмін підготував проект держбюджету на наступний рік.

Як сказав В.НЕБОЖЕНКО, зараз парламент перебуває у стані анабіозу, коли депутати нічого не роблять, але отримують заробітну плату не менше ніж 14 тисяч гривень.

На переконання політолога, якщо не вирішити питання зараз, то восени нічого не зміниться – “прийдуть ситі, засмаглі депутати, які так само нічого не будуть робити”.