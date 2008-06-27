Голова КС наскаржився Ющенку на депутатів, які знайшли "цікавий спосіб"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і голова Конституційного Суду Андрій СТРИЖАК обговорили поточну роботу Конституційного Суду України.

Як повідомляє прес-служба Президента, В.ЮЩЕНКО також привітав голову КС з Днем Конституції.

А.СТРИЖАК поінформував главу держави, що на даний час Конституційний Суд вийшов на режим роботи з поданнями виключно поточного року. «На сьогодні ми вийшли на рівень розгляду справ тільки поточного року. Всі справи за минулі роки, у тому числі й ті, що були залишені нам у спадок колишнім складом – це 2006–2007 роки – ми закінчили», – сказав він. За словами голови КС, на сьогодні у провадженні суду перебуває близько 32 подань 2008 року, робота щодо яких вже ведеться.

А.СТРИЖАК також поінформував Президента України на те, що останнім часом до КС надійшла низка подань від народних депутатів щодо визнання неконституційними частини норм законів, ухвалених до внесення змін до Конституції 2004 року. «Таким чином, депутати знайшли досить цікавий спосіб приведення чинного законодавства у відповідність до Конституції», – сказав голова КС. При цьому він зазначив, що парламентарії як суб`єкти законодавчої ініціативи мають іти іншим шляхом приведення законодавства у відповідність до Основного Закону, а саме – через внесення відповідних законопроектів до Верховної Ради. За словами голови КС, він має намір офіційно звернутися з цього приводу до Президента і парламенту.