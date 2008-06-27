Кріль каже, що ЄЦ ні з ким не збирався об'єднуватися

Партія "Єдиний Центр" ніколи не приймала жодних рішень про об’єднання з будь-якими політичними силами, заявив народний депутат України, голова "Єдиного Центру" Ігор КРІЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, при цьому він наголосив, що очолювана ним політична сила «ні з ким не об’єднувалася, не об’єднується і не буде об’єднуватися».

"Єдиний Центр" консолідує не партії, а патріотичних, сильних людей, що прагнуть змінити життя в Україні на краще», – зазначив він.

За словами І.КРІЛЯ, у процесі формування "Єдиного Центру" серед його нових учасників не ведеться мова про жодні квоти – ні щодо можливості отримати керівну посаду в партійних органах, ні щодо обговорення можливості участі у виборчих списках.

«Ми ініціювали новий політичний процес для того, щоб створити певний майданчик, точку опори для активних людей, які відчувають відповідальність за майбутнє країни», – підкреслив І.КРІЛЬ.

Депутат відзначив, що процес розбудови партії проходить успішно. «Сьогодні кожний громадянин України має можливість вступити до "Єдиного Центру", у тому числі і представники інших політичних сил», – зауважив він.

За інформацією голови партії, у "Єдиному Центрі" є колишні представники Блоку Юлії Тимошенко («Батьківщина», ПРП), блоку НУ-НС («Наша Україна», УНП, Народний Рух України, "Пора"), а також Народної партії, Партії регіонів, Соціально-християнської партії, Народно-демократичної партії, Демократичної партії, Партії промисловців та підприємців України, Комуністичної партії України.