Людина Литвина лякає нардепів неконтрольованою Тимошенко

18:44, 27 червня 2008
Політика
1429 0

Шаров про те,  кому вигідна ситуація

Підтримка резолюції про недовіру уряду лише поглибить кризу в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Він наголосив, що у разі відставки, уряд продовжуватиме виконувати обов’язки, але в такій ситуації “він буде абсолютно непідконтрольний Верховній Раді України”.

«Ми фактично дамо «зелене світло» певній частині політикуму працювати без відчуття відповідальності за свої дії, при цьому з боку цього складу уряду буде віддана команда парламентським проурядовим фракціям на якомога довший час законсервувати цю вигідну для них ситуацію», – зазначив І.ШАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, внесений, зокрема, народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів). Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter