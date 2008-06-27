Людина Литвина лякає нардепів неконтрольованою Тимошенко

Підтримка резолюції про недовіру уряду лише поглибить кризу в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам заступник голови фракції Блоку Литвина Ігор ШАРОВ.

Він наголосив, що у разі відставки, уряд продовжуватиме виконувати обов’язки, але в такій ситуації “він буде абсолютно непідконтрольний Верховній Раді України”.

«Ми фактично дамо «зелене світло» певній частині політикуму працювати без відчуття відповідальності за свої дії, при цьому з боку цього складу уряду буде віддана команда парламентським проурядовим фракціям на якомога довший час законсервувати цю вигідну для них ситуацію», – зазначив І.ШАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у Верховній Раді України зареєстровано проект постанови “Про відповідальність Кабінету міністрів України”, внесений, зокрема, народним депутатом України Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракція Партії регіонів). Проектом постанови передбачено прийняти резолюцію про недовіру Кабінету міністрів.