Яценюк оголосив план виходу країни з кризи - нардеп

Про це заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

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За його словами, план базується на ухваленні принципів нової української політики.

"Це нетерпимість до зволікань з реформами, нетерпимість до втручання різних гілок влади в роботу одна одної, нетерпимість до політичного втручання і політичної корупції", - наголосив Бурбак.

Голова фракції підкреслив, що ці принципи лягають в основу нової програми дій Уряду на 2016 рік, яка передбачає 379 конкретних рішень парламенту, уряду і президента.

"І третій пункт плану - це заміна керівництва топ-50 державних підприємств на нових конкурсних засадах і прозора приватизація", - сказав Максим Бурбак.