Грузія заперечує план розділу Абхазії на зони впливу

Спікер парламенту Грузії Давид Бакрадзе повідомив сьогодні журналістам, що про розділ Абхазії на сфери впливу Тбілісі й Москви не може бути і мови. "Ніякого розділу не буде. Кожен квадратний сантиметр цієї землі належить грузинській державі, і ніхто не збирається поступатися жодним сантиметром", - сказав він.

За його словами, "якщо йдеться про конкретні пропозиції, можливий тактичний план, як поетапно, крок за кроком, врегулювати конфлікт".

"Нікому нічого не віддамо. Маємо мирний план врегулювання конфлікту в Абхазії, який передбачає створення вільних економічних зон в Гальскому і Очамчирському районах Абхазії", - сказав на прес-конференції президент Грузії Михайло Саакашвілі.

Президент наголосив, що населення Абхазії та грузини, які повернуться до Абхазії, повинні побачити користь від інтеграції в єдину грузинську державу і стати учасниками економічного розвитку країни. Саакашвілі зазначив, що Абхазія - це значний туристичний потенціал Грузії, і "за пару років цей регіон приведе до збільшення грузинської економіки втричі".

Сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію, відповідно до якої Тбілісі ініціював фактичний розділ Абхазії на зони впливу, - велику російську і невелику грузинську, нагадує РосБізнесКонсалтинг. У разі підтримки такого плану, Грузія, за версією ЗМІ, відмовиться від вступу в НАТО і надасть Росії повну економічну свободу в Абхазії.