Чорноморський флот переходить на комплектування контрактниками

Головним завданням Чорноморського флоту Російської Федерації на 2008-2009 роки є забезпечення переводу посад старшин і матросів плавскладу на контрактний спосіб укомплектування.

Про це повідомлялося сьогодні на позачерговому засіданні військової ради ЧФ РФ, повідомили УНІАН у Службі інформації та громадських зв`язків Чорноморського флоту.

«Перехід на укомплектування посад старшин і матросів тільки військовослужбовцями за контрактом у відведені для цього терміни – основа бойової готовності кораблів», – заявив командувач Чорноморським флотом РФ віце-адмірал Олександр КЛЄЦКОВ.

Він відзначив, що для залучення особового складу на службу за контрактом «необхідно підключати всі ресурси флоту для забезпечення соціально-побутових умов військовослужбовців; пояснювати молодим людям, що питання соціальної захищеності і пільг для контрактників контролюються на державному рівні, і надалі удосконалюватимуться». Зокрема, А.КЛЄЦКОВ акцентував увагу на тому, що Чорноморський філіал МГУ ім. Ломоносова для військовослужбовців ЧФ РФ надає можливість здобути освіту по вибраній спеціальності на бюджетній основі.

Начальник штабу ЧФ Росії – перший заступник командуючого ЧФ віце-адмірал Олександр ТРОЯН відзначив, що досвід по переводу посад старшин і матросів на контрактний спосіб комплектування показує: "Мало виконати завдання, добившись необхідного рівня укомплектованості, основне завдання – досягнутий рівень утримати".