Немиря: уряд налаштований покращувати співпрацю з Росією

Уряд України налаштований на покращення динаміки україно-російського економічного співробітництва. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ сьогодні на прес-конференції.

“Ми налаштовані на те, щоб розвивати україно-російське економічне співробітництво, добрий поштовх якому було надано під час квітневого засідання Комітету економічного співробітництва”, - цитує віце-прем’єра його прес-служба.

Г.НЕМИРЯ нагадав, що 28 червня відбудеться робочий візит прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО до Російської Федерації. У рамках цього візиту відбудеться зустріч з головою Уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ - як у вузькому колі, так і в розширеному.

Зокрема, повідомив Г.НЕМИРЯ, в рамках розширеного кола відбудеться зустріч співголів Комітету економічного співробітництва України і Росії, під час якої планується розглянути такі питання, як: моніторинг виконання рішень третього засідання Комітету; співпраця і узгодження галузевих планів спільних дій щодо реалізації пріоритетів двостороннього співробітництва (торгівля, ПЕК, газові питання, промислова політика, авіаційна промисловість, космічна промисловість). Також планується обговорити питання, пов’язані з підготовкою чергового засідання Комітету економічного співробітництва, який планується провести восени цього року в Москві.

“Ми спостерігаємо досить добру динаміку україно-російських відносин, яка відповідає пріоритету, зазначеному в Програмі дій уряду щодо налагодження взаємовигідних економічних відносин між двома державами”, - підкреслив віце-прем’єр-міністр.