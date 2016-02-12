Клімкін: Кожну зустріч у Мюнхені буду починати з питання геноциду Росією кримських татар
12:52, 12 лютого 2016Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що на кожній зустрічі в Мюнхені буде піднімати питання геноциду кримських татар з боку Росії, яка окупувала Крим.
Клімкін в Мюнхені підніме питання "чергової хвилі геноциду" кримських татар / Фото УНІАН
Про це він написав у Twitter.
«Кожну свою зустріч у Мюнхені буду починати з питання про чергову хвилю геноциду кримських татар. Світ дізнається правду про злочини окупанта», - заявив міністр.
Нагадаємо, сьогодні в Німеччині розпочала роботу 52-а Мюнхенська конференція з безпеки.
У свою чергу український МЗС сьогодні випустив заяву, в якій зазначається, що "Кремль повторює жахливі радянські репресії 30-х років XX століття, а також геноцид кримських татар 1944 року".
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