Клімкін: Кожну зустріч у Мюнхені буду починати з питання геноциду Росією кримських татар

Про це він написав у Twitter.

«Кожну свою зустріч у Мюнхені буду починати з питання про чергову хвилю геноциду кримських татар. Світ дізнається правду про злочини окупанта», - заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині розпочала роботу 52-а Мюнхенська конференція з безпеки.

У свою чергу український МЗС сьогодні випустив заяву, в якій зазначається, що "Кремль повторює жахливі радянські репресії 30-х років XX століття, а також геноцид кримських татар 1944 року".