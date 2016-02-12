Клімкін: Кожну зустріч у Мюнхені буду починати з питання геноциду Росією кримських татар

12:52, 12 лютого 2016
Політика
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Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що на кожній зустрічі в Мюнхені буде піднімати питання геноциду кримських татар з боку Росії, яка окупувала Крим.

Климкин / Фото УНИАН

Про це він написав у Twitter.

«Кожну свою зустріч у Мюнхені буду починати з питання про чергову хвилю геноциду кримських татар. Світ дізнається правду про злочини окупанта», - заявив міністр.

Нагадаємо, сьогодні в Німеччині розпочала роботу 52-а Мюнхенська конференція з безпеки.

У свою чергу український МЗС сьогодні випустив заяву, в якій зазначається, що "Кремль повторює жахливі радянські репресії 30-х років XX століття, а також геноцид кримських татар 1944 року".

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