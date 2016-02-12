Сьогодні час об'єднати зусилля президента, уряду і парламенту - нардеп

Про це заявив голова фракції Максим Бурбак у п'ятницю, спілкуючись з представниками ЗМІ у Чернівцях.

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"Уряд показав план дій і очікує на підтримку парламенту. Фракція "Народний фронт" буде підтримувати кожного міністра і цей уряд загалом. Ми за те, щоб впроваджувати реформи і розбудовувати державу, не розмінюючись на рейтинги і різні зиски, які хтось хоче отримати. І будемо рішуче боротися як з політичною корупцією, так і будь-якою іншою", - наголосив Бурбак.

Він підкреслив, що прем'єр-міністр Арсеній Яценюк вкотре наголосив, що реалізація спільних завдань можлива лише в умовах конструктивної співпраці і взаєморозуміння між різними гілками влади, і що він є надійним партнером президента і коаліції.

"Народний фронт" постійно наголошує, що ми маємо відкинути популізм і деструктив, спільно працювати над захистом України від агресора і продовженням реформ", - сказав голова фракції.

Він також додав, що "Народний фронт" звертається до всіх правоохоронних структур, у тому числі і новоствореного Антикорупційного бюро, показати результати своєї роботи.

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"Будь ласка, починайте працювати. Ми передбачили чинним законодавством ваші повноваження, ми вас створили, пройшли конкурси, бюджетом передбачено повне фінансування – будь ласка, покажіть результати", - сказав Максим Бурбак.