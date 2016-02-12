ЄС вимагає від української влади негайно показати переконливі результати боротьби з корупцією - заява

Про це йдеться у заяві Представництва Євросоюзу в Україні за згодою голів дипломатичних місій держав-членів ЄС в Україні, переданій агентству УНІАН.

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«Економічне і соціальне відродження України вимагає подальшого покращення умов ведення бізнесу, а також невпинної підтримки громадянами реформ, започаткованих урядом. Зокрема негайно необхідні конкретні й переконливі результати у боротьбі з корупцією», - йдеться у заяві.

У ЄС зазначають, що «одним із головних пріоритетів у цьому відношенні є прозорість відбору та призначення керівників державних підприємств та їхньої фінансової звітності, а також кроків, що здійснюються для приватизації чи ліквідації деяких таких підприємств відповідно до програми макроекономічної та фінансової стабілізації, узгодженої з міжнародними фінансовими організаціями».