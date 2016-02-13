Президент України Петро Порошенко прибув на Мюнхенську безпекову конференцію для участі у "президентській дискусії" та проведенні низки двосторонніх зустрічей.

Як передає власний кореспондент УНІАН, глава Української держави прибув до отеля Баєрішер Хоф (Bayerischer Hof), де проходить захід високого рівня.

Заплановано, що у "президентській панелі" Мюнхенської конференції разом з Порошенком візьмуть участь президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Sauli Niinistö), президент Литви Далія Грибаускайте (Dalia Grybauskaitė), президент Польщі Анджей Дуда (Andrzej Duda) та президент Європейського парламенту Мартін Шульц (Martin Schulz).

Крім того, на полях конференції президент України проведе двосторонні зустрічі з президентами Литви, Польщі, Фінляндії, Румунії, Європейського парламенту, Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні, віце-президентом ЄК з питань Енергетичного Союзу Марошем Шевчовичем, єврокомісаром з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнесом Ганом, державним секретарем США Джоном Керрі, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.