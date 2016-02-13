У Мінську нам прямо заявляють, що уряду немає - Безсмертний

20:24, 13 лютого 2016
Політика
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Переговори контактної групи у Мінську постійно заходять у глухий кут, так як наші опоненти буквально сміються, що в Україні немає уряду, а політики зайнялися черговою боротьбою.

бессмертный / скриншот

Про це в ефірі "Шустер Live" заявив представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

"Мені, як людині, яка сидить за столом цих переговорів, усі ці імпульси блискавично дають про себе знати, оскільки в риториці сторони переговорів нам дають зрозуміти: як ви можете розв'язувати проблему, коли у вас чи то є, что то немає уряду, незрозуміло", - сказав Безсмертний.

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"На останніх переговорах я кілька разів чув цю фразу, що ймовірність розв'язання ситуації, динаміка безпосередньо залежить від ситуації в Україні", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що внесення змін до Конституції України має передбачати надання "особливого статусу" Донбасу на постійній основі по "формулі Штайнмайєра".

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