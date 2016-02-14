Яценюк розповів, яких суддів потрібно звільнювати

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у передачі «10 хвилин з прем’єр-міністром».

За словами Яценюка, економіка може розвиватися, а країна може мати статус демократичної за однієї обставини – чесна, незалежна і некорумпована судова влада.

Він підкреслив, що для цього вже зроблено перший крок – проголосовано відповідні зміни до Конституції України, які парламент має ухвалити у другому читанні.

Читайте такожРеформа ДФС і митниці: Прем'єр розповів про першочергові завдання Кабміну на цей рік

«Ці зміни означають те, що, всі українські судді повинні пройти процес чесної переатестації. Ті судді, які мають будь-які корупційні звинувачення, чи які виносили неправосудні рішення, повинні покинути суддівський корпус назавжди. А на їхнє місце повинні прийти чесні, молоді, фахові юристи, які в суддівських мантіях будуть судити іменем України і іменем справедливості», - підкреслив він.

Для цього, наголосив глава уряду, до другого читання повинні бути внесені до парламенту новий закон про судоустрій та статус суддів.

Читайте такожПосли G7 про боротьбу з корупцією в Україні: слова повинні перетворитися на конкретні дії

«Таким чином нова українська судова система забезпечить захист прав і свобод людини і громадянина, захист бізнесу і підприємництва і забезпечить основу демократії – це чесний і справедливий суд», - сказав він.

«Бідність і корупція – взаємопов'язані речі. Жорстка і безкомпромісна боротьба з корупцією на всіх щаблях державної влади – це спільне завдання президента, уряду, парламенту і всього відповідального політичного класу країни», - наголосив Яценюк.