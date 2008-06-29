Ющенко: для тих, хто молодий тілом і душею... немає нічого недосяжного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає українську молодь окрасою, надією і рушійною силою суспільства. Про це йдеться у вітанні з нагоди Дня молоді, опублікованому на Офіційному сайті Президента.

“Радію за вас – таких молодих, талановитих, не схожих на попередні покоління. Ви зросли громадянами незалежної України, справжніми патріотами, свідомими своєї відповідальності і сили, здатними відстояти майбутнє Батьківщини. Свобода і демократія зробили вас самостійними, ви маєте розкуту думку, не боїтеся проявляти ініціативу й упевнено торувати свій шлях у житті”, - зазначається у тексті.

На переконання Президента, сьогоднішні юнаки і дівчата здобувають освіту в Україні та за її межами, успішно займаються політичною і громадською діяльністю, працюють в державних структурах, у бізнесі та різних галузях економіки. “Саме ви спроможні сказати нове, свіже слово в науці, культурі та мистецтві, бути зразком здорового способу життя та щасливої української родини”, - вважає В.ЮЩЕНКО.

На його думку, “для тих, хто молодий тілом і душею, хто живе яскраво, повноцінно і цікаво, немає нічого недосяжного”.

“Ваші руки, знання, талант і молодеча енергія конче необхідні Україні, а ваш патріотизм, почуття громадянської і людської гідності є надійною запорукою її інтелектуального, культурного й економічного розквіту, демократичного прийдешнього в родині європейських націй”, - підкреслив Президент.

Він висловив упевненість, що молодь успішно реалізує свої таланти, примножить культурний та духовний спадок багатьох поколінь нашого народу, утвердить авторитет України в світі.

В.ЮЩЕНКО побажав усім здоров`я, справжнього кохання, здійснення мрій і задумів.