Стало відомо, скільки голосів уже зібрано за відставку Кабміну Яценюка

Про це заявив народний депутат "Самопомочі" Руслан Сидорович, передає "5 канал".

Він зазначив, що сподівається, що у сесійній залі віднайдеться необхідна кількість.

"Вже є близько 40 підписів… По факту можна сказати, що збір підписів почався сьогодні, і я думаю, що вже завтра назбирати 150 підписів прямо у сесійній залі складно не буде", - зазначив депутат.

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