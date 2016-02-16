ЄС стурбований поправками Порошенка, що "загрожують незалежності антикорупційної прокуратури"

Про це йдеться в заяві Посла ЄС в Україні Яна Томбінського, розміщеній на сторінці Представництва ЄС у Facebook, пише Європейська правда.

"Я стурбований поправками, запропонованими в закон "Про прокуратуру" (4055), що загрожує незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надавши занадто багато повноважень Генеральному прокурору", - наголошує він.

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Томбінський також закликав "без подальшого зволікання" впровадити ефективну систему декларації активів у 2016 році.

"Це повинно бути всеосяжним і охоплювати всіх чиновників, що працюють в сферах і на посадах, вразливих з точки зору корупції, які повинні повторно подати заяви в електронному вигляді, щоб дозволити Національному Агентству з питань запобігання корупції повноцінно функціонувати", -підкреслюється в повідомленні.

"Після восьми місяців невдалих спроб сформувати агентство, настав час, побачити, як воно працює", - підкреслив Томбінський.

Як відомо, законопроект 4055, ініціатором якого є президент Петро Порошенко, вносить зміни до закону "Про прокуратуру" у частині призначення керівника і заступників Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП).

Зокрема, закон гарантує генпрокуророві Шокіну повний контроль як над чинним (може безперешкодно звільнити), так і над майбутнім (може обрати свого) керівником САП.

Правки дозволяють генпрокурору на власний розсуд відхиляти два рази поспіль кандидатів на посаду антикорупційного прокурора, поданого конкурсною комісію.

Крім того, у разі ухвалення законопроекту, звільнити чинного антикорупційного прокурора Назара Холодницького, обраного керувати Антикорупційною прокуратурою на п'ятирічний термін, можна буде достроково.