ЄС стурбований поправками Порошенка, що "загрожують незалежності антикорупційної прокуратури"
ЄС занепокоєний поправками Порошенка, що внесені до закону "Про прокуратуру" (№4055).
Про це йдеться в заяві Посла ЄС в Україні Яна Томбінського, розміщеній на сторінці Представництва ЄС у Facebook, пише Європейська правда.
"Я стурбований поправками, запропонованими в закон "Про прокуратуру" (4055), що загрожує незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури, надавши занадто багато повноважень Генеральному прокурору", - наголошує він.
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Томбінський також закликав "без подальшого зволікання" впровадити ефективну систему декларації активів у 2016 році.
"Це повинно бути всеосяжним і охоплювати всіх чиновників, що працюють в сферах і на посадах, вразливих з точки зору корупції, які повинні повторно подати заяви в електронному вигляді, щоб дозволити Національному Агентству з питань запобігання корупції повноцінно функціонувати", -підкреслюється в повідомленні.
"Після восьми місяців невдалих спроб сформувати агентство, настав час, побачити, як воно працює", - підкреслив Томбінський.
Як відомо, законопроект 4055, ініціатором якого є президент Петро Порошенко, вносить зміни до закону "Про прокуратуру" у частині призначення керівника і заступників Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП).
Зокрема, закон гарантує генпрокуророві Шокіну повний контроль як над чинним (може безперешкодно звільнити), так і над майбутнім (може обрати свого) керівником САП.
Правки дозволяють генпрокурору на власний розсуд відхиляти два рази поспіль кандидатів на посаду антикорупційного прокурора, поданого конкурсною комісію.
Крім того, у разі ухвалення законопроекту, звільнити чинного антикорупційного прокурора Назара Холодницького, обраного керувати Антикорупційною прокуратурою на п'ятирічний термін, можна буде достроково.