Депутати схвалили ще один "безвізовий" законопроект - щодо спецконфіскації

12:12, 16 лютого 2016
Політика
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Верховна Рада України ухвалила в першому читанні ще один проект Закону із "безвізового" пакету.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації" (реєстраційний № 4054), внесений президентом України, проголосували 264 із 358 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Як зазначається, депутати вирішили, що за ухвалення в цілому голосуватимуть за цей законопроект у четвер, 18 лютого.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, даний законопроект приводить українське законодавство з питань спецконфіскації та арешту майна до європейських стандартів. За його словами, даний законопроект необхідно ухвалити для отримання безвізового режиму з ЄС.

Петренко наголосив, що проект закону, в разі ухвалення, дає можливість «нашим правоохоронним органам дійсно повертати активи від тих осіб, які використовувалися найвищими корупціонерами як підставні особи, офшорні кампанії, треті особи».

 «Хочу розвіяти міф - в цьому законі немає жодних питань, які стосуються спецконфіскації без рішення суду, в цьому законі немає жодних питань, які стосуються відбору майна у людини без вироку суду по основному кримінальному провадженню, в цьому законі немає будь-яких «страшилок», які стосуються накладення огульного арешту на будь-яке майно. Навпаки, цей закон надає додаткові гарантії для третіх осіб в частині саме судового захисту і контролю слідчих, коли вони приймають рішення щодо арешту, в тому числі й речових доказів», - підкреслив міністр.

Водночас голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін зазначив, що цим законопроектом пропонуються зміни, «які дадуть комусь можливість десь в когось забрати те, що він забажає». За його словами, комітет вважає, що цей законопроект має бути доопрацьований, бо «є багато нарікань», і пропонує ухвалити його сьогодні тільки за основу.

У пояснювальній записці зазначається, що даний законопроект розроблено для забезпечення реалізації повною мірою вимог ЄС стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, невід’ємною частиною якого є необхідність імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.

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