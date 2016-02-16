Депутати схвалили ще один "безвізовий" законопроект - щодо спецконфіскації

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської Комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації" (реєстраційний № 4054), внесений президентом України, проголосували 264 із 358 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Як зазначається, депутати вирішили, що за ухвалення в цілому голосуватимуть за цей законопроект у четвер, 18 лютого.

За словами міністра юстиції Павла Петренка, даний законопроект приводить українське законодавство з питань спецконфіскації та арешту майна до європейських стандартів. За його словами, даний законопроект необхідно ухвалити для отримання безвізового режиму з ЄС.

Петренко наголосив, що проект закону, в разі ухвалення, дає можливість «нашим правоохоронним органам дійсно повертати активи від тих осіб, які використовувалися найвищими корупціонерами як підставні особи, офшорні кампанії, треті особи».

«Хочу розвіяти міф - в цьому законі немає жодних питань, які стосуються спецконфіскації без рішення суду, в цьому законі немає жодних питань, які стосуються відбору майна у людини без вироку суду по основному кримінальному провадженню, в цьому законі немає будь-яких «страшилок», які стосуються накладення огульного арешту на будь-яке майно. Навпаки, цей закон надає додаткові гарантії для третіх осіб в частині саме судового захисту і контролю слідчих, коли вони приймають рішення щодо арешту, в тому числі й речових доказів», - підкреслив міністр.

Водночас голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем’якін зазначив, що цим законопроектом пропонуються зміни, «які дадуть комусь можливість десь в когось забрати те, що він забажає». За його словами, комітет вважає, що цей законопроект має бути доопрацьований, бо «є багато нарікань», і пропонує ухвалити його сьогодні тільки за основу.

У пояснювальній записці зазначається, що даний законопроект розроблено для забезпечення реалізації повною мірою вимог ЄС стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, невід’ємною частиною якого є необхідність імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 року 2014/42/EU про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС.