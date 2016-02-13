Порошенко сподівається, що ВР вже наступного тижня проголосує останні безвізові закони

Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада наступного тижня проголосує пакет законопроектів, спрямованих на запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.

Про це він сказав у суботу в Мюнхені по завершенні зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартином Шульцем, яка відбулася на полях міжнародної конференції з питань безпеки, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Вчора я підписав останній законодавчий пакет щодо безвізового режиму, і я сподіваюся, що він буде проголосований наступного тижня у парламенті під час сесії", - висловив президент сподівання.

При цьому Порошенко переконаний, що це "відкриє двері для процедури щодо безвізового режиму, що буде життєво важливо для нас".