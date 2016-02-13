Порошенко сподівається, що ВР вже наступного тижня проголосує останні безвізові закони
При цьому Порошенко переконаний, що це відкриє двері для процедури щодо безвізового режиму.
Президент України Петро Порошенко сподівається, що Верховна Рада наступного тижня проголосує пакет законопроектів, спрямованих на запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.
Про це він сказав у суботу в Мюнхені по завершенні зустрічі з президентом Європейського парламенту Мартином Шульцем, яка відбулася на полях міжнародної конференції з питань безпеки, передає власний кореспондент УНІАН.
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"Вчора я підписав останній законодавчий пакет щодо безвізового режиму, і я сподіваюся, що він буде проголосований наступного тижня у парламенті під час сесії", - висловив президент сподівання.
При цьому Порошенко переконаний, що це "відкриє двері для процедури щодо безвізового режиму, що буде життєво важливо для нас".