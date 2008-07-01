Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув до Батумі (Грузія) для участі в третьому саміті Організації за демократію та економічний розвиток - ГУАМ.

Як передає кореспондент УНІАН, у Батумі В.ЮЩЕНКО візьме участь у засіданні глав держав-учасниць ГУАМ, у пленарному засіданні організації. Також запланована зустріч ГУАМ – Республіка Польща на рівні глав держав.

Програмою візиту передбачено ряд двосторонніх зустрічей, в тому числі з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, Президентом Республіки Польща Лехом КАЧИНСЬКИМ, Президентом Литовської Республіки Валдасом АДАМКУСОМ.

Крім того, В.ЮЩЕНКО та М.СААКАШВІЛІ у місті Сарпі відкриють пам’ятний знак “Дорога Грузії – дорога просвітництва - Святого Андрія Первозданного”.

Як повідомлялось раніше, на самміті будуть присутні представники з більш як 25 країн та міжнародних організацій, в тому числі Литви, Польщі, Казахстану, Державного департаменту США, Японії. На саміті планується ухвалення декларації “ГУАМ – інтегруючи схід Європи” та комюніке Батумського саміту. Можливе підписання декларації про використання транспортного та транзитного потенціалу, спільні заяви ГУАМ та країн-партнерів – США, Японії, Польщі та Чехії, протоколи та документи співробітництва у митній та правоохоронній сферах.

Також під час саміту Грузія перебере головування в цій організації від Азербайджану.