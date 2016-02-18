Луценко запевняє, що Шокін передав президенту заяву про відставку

Про це в ефірі телеканалу 112 Україна заявив лідер фракції "Блоку Петра Порошенко" Юрій Луценко.

"Він написав заяву про відставку. Президент з ним зустрівся і отримав від нього заяву про відставку. На момент поки Верховна Рада його не затвердить, він знаходиться, як я розумію, на лікарняному або у короткостроковій відпустці, він не виконує обов'язки", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, після того, як президент Петро Порошенко закликав його подати у відставку, у ЗМІ з'явилися повідомлення, що генпрокурор вже нібито написав заяву і передав його президенту.

Проте пізніше стало відомо, що Шокін з понеділка перебуває у відпустці і вже у четвер його чекають на роботі. Зараз його обов'язки виконує перший заступник Юрій Севрук.