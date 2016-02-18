"Народний фронт": У коаліції більше 226 голосів, бо Радикальна партія з неї не виходила

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бурбак сказав у коментарі журналістам.

"Прикро, що дві політичні партії вирішили в цей час узгодити свої дії, щоб наблизити дострокові парламентські вибори", - сказав депутат.

Водночас, зауважив він, "ми бачимо, що коаліція працює, законопроекти приймаються".

Читайте такожЛуценко заявляє, що юридично коаліція досі існує

На запитання, скільки у коаліції наразі голосів, Бурбак зазначив, що де-юре фракція Радикальної партії не виходила з коаліції.

"Тобто, всі голоси є, більше 226, для того щоб ми працювали", - додав парламентарій.

Читайте такожЯценюк прокоментував вихід "Самопомочі" з коаліції: "Можу тільки поспівчувати їм"