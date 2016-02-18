"Народний фронт": У коаліції більше 226 голосів, бо Радикальна партія з неї не виходила
16:35, 18 лютого 2016Політика
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Лідер фракції "Народний фронт" Максим Бурбак запевняє, що у коаліції все ще є понад 226 голосів.
Бурбак каже, що у коаліції більше 226 голосів / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це Бурбак сказав у коментарі журналістам.
"Прикро, що дві політичні партії вирішили в цей час узгодити свої дії, щоб наблизити дострокові парламентські вибори", - сказав депутат.
Водночас, зауважив він, "ми бачимо, що коаліція працює, законопроекти приймаються".
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На запитання, скільки у коаліції наразі голосів, Бурбак зазначив, що де-юре фракція Радикальної партії не виходила з коаліції.
"Тобто, всі голоси є, більше 226, для того щоб ми працювали", - додав парламентарій.
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