Таки визнали "подвиг": У розпал коаліціади БПП повернув до своїх лав нардепа, який атакував Яценюка

17:29, 18 лютого 2016
Політика
5567 0

Парламентська фракція "Блок Петра Порошенка" повернула до своїх лав скандального депутата Олега Барну.

Яценюк, Барна / Фото УНИАН

Рішення було прийнято одноголосно на засіданні в Адміністрації президента у середу ввечері, повідомляє DT.UA.

Зокрема, фракція проголосувала за скасування свого попереднього рішення про виключення Барни.

Сам скандальний депутат підтвердив цю інформацію.

Читайте такожМаксим Бурбак: Відповідальність за країну лежить на нас

Разом з тим, судячи з його слів, він ще не написав заяву на вступ до лав фракції, оскільки вважає, що процедурно його відновлення має відбутися автоматично, пише видання.

Читайте такожПорошенко заступився за Яценюка і підтримав "вигнання" Барни з фракції БПП

"Я не вникаю в ці формальності, але фракція прийшла до висновку, що в тій ситуації, я був все-таки правий, а політична доцільність, яку вони грали, не привела до бажаного результату", - заявив депутат.

Як повідомлялося, після висловлювання Яценюка про те, що БПП можуть самі запитати у свого міністра" Демчишина про ситуацію в енергетичній сфері, Барна підскочив з квітами до трибуни, де стояв Яценюк, а також спробував виштовхати Яценюка з-за трибуни.

Голові фракції БПП Юрію Луценку довелося вибачитися за свого депутата. Він також нагадав Яценюку, що це не "уряд Яценюка", а "уряд України", а також не "міністри БПП". Пізніше стало відомо, що Барна виключений з фракції БПП. Президент України Петро Порошенко підтримав таке рішення фракції. Також регламентний комітет прийняв рішення рекомендувати Раді позбавити Барну права відвідати п'ять пленарних засідань.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter