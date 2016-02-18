Таки визнали "подвиг": У розпал коаліціади БПП повернув до своїх лав нардепа, який атакував Яценюка

Рішення було прийнято одноголосно на засіданні в Адміністрації президента у середу ввечері, повідомляє DT.UA.

Зокрема, фракція проголосувала за скасування свого попереднього рішення про виключення Барни.

Сам скандальний депутат підтвердив цю інформацію.

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Разом з тим, судячи з його слів, він ще не написав заяву на вступ до лав фракції, оскільки вважає, що процедурно його відновлення має відбутися автоматично, пише видання.

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"Я не вникаю в ці формальності, але фракція прийшла до висновку, що в тій ситуації, я був все-таки правий, а політична доцільність, яку вони грали, не привела до бажаного результату", - заявив депутат.

Як повідомлялося, після висловлювання Яценюка про те, що БПП можуть самі запитати у свого міністра" Демчишина про ситуацію в енергетичній сфері, Барна підскочив з квітами до трибуни, де стояв Яценюк, а також спробував виштовхати Яценюка з-за трибуни.

Голові фракції БПП Юрію Луценку довелося вибачитися за свого депутата. Він також нагадав Яценюку, що це не "уряд Яценюка", а "уряд України", а також не "міністри БПП". Пізніше стало відомо, що Барна виключений з фракції БПП. Президент України Петро Порошенко підтримав таке рішення фракції. Також регламентний комітет прийняв рішення рекомендувати Раді позбавити Барну права відвідати п'ять пленарних засідань.