Мін‘юст пропонує скасувати Господарський кодекс

Міністерство юстиції пропонує скасувати Господарський кодекс України та врегулювати відносин у сфері господарювання на якісно новому рівні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідний проект Закону України „Про основні засади господарської діяльності” виставлено на сайті Мін‘юсту (www.minjust.gov.ua) для надання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб.

За словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, на сьогодні різні підходи Цивільного та Господарських кодексів України щодо врегулювання однакових відносин, пов‘язаних з реалізацією права власності, діяльністю юридичних осіб та визначенням зобов‘язань, негативно впливають на суб‘єктів господарювання. Прийняття зазначеного законопроекту є одним із кроків для визнання таким, що втратив чинність, Господарського кодексу України.

Крім того, з метою уникнення прогалин у правовому регулюванні господарських відносин внаслідок втрати чинності Господарським кодексом, законопроектом пропонується врегулювати основні засади господарської діяльності.

Передбачається також встановлення єдиних правил поведінки для всіх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у сфері господарської діяльності, що сприятиме стабільності господарського правопорядку в Україні. На сьогодні, за словами Міністра юстиції, розпорошеність норм, які регулюють відносини у сфері господарювання, та їх недосконалість призводить до різного їх тлумачення на практиці, і найчастіше не на користь суб’єктів господарської діяльності, що негативно позначається на інвестиційному кліматі в Україні.

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України „Про основні засади господарської діяльності” прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту на адресу: м. Київ, провул. Рильський, 10, Міністерство юстиції України, Департамент цивільного законодавства та підприємництва або на адресу електронної пошти: comerslaw@minjust.gov.ua.