Раді пропонують заборонити займати посади особам з другим російським громадянством

Відповідний законопроект №4113 було зареєстровано в парламенті 19 лютого.

Авторами його є народні депутати Сергій Алексєєв та Артур Герасимов (фракція «Блок Петра Порошенка»), а також Георгій Логвинський («Народний фронт»).

У даний час текст законопроекту недоступний для ознайомлення на сайті парламенту.

В той же час текст документу УНІАН надали у прес службі Алексєєва.

Читайте такожПрава рука Ляшка пропонує Раді заборонити назву "Росія" та повернути "Московію"

Так, проектом закону передбачено, що особам, які, окрім громадянства України, мають громадянство держави-агресора, забороняється бути, зокрема, державними службовцями, депутатами усіх рівнів, суддями, посадовими особами органів місцевого самоврядування, військовослужбовцями та працівниками Збройних сил, Національної гвардії, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, військовослужбовцями військових прокуратур, прокурорсько-слідчими працівниками системи органів прокуратури, військовослужбовцями, працівниками Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної пенітенціарної служби, Державної міграційної служби.

Також пропонується встановити, що особи, які на день прийняття цього закону займають такі посади, зобов’язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом надати заяву про наявність такого громадянства та копії документів, що підтверджують набуття громадянства держави-агресора, до Державної міграційної служби.

Читайте такожУ МЗС Росії дивуються, що США виділяють Україні так мало грошей на боротьбу з російською агресією

У законопроекті зазначено, що у виняткових випадках і в національних інтересах України, Державна міграційна служба може надати особам, які, окрім громадянства України, мають громадянство держави-агресора, дозвіл бути такими посадовцями.

Крім того, депутати пропонують доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 366-2 «Порушення обов’язку щодо повідомлення про набуття громадянства держави-агресора», якою передбачено, що неподання або несвоєчасне подання службовими особами, які набули громадянство держави-агресора, заяви про це та копій документів, що підтверджують набуття ними такого громадянства, до Державної міграційної служби України, карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Те саме діяння, вчинене службовою особою, яка має доступ до державної таємниці, карається позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Читайте такожРада закликала міжнародне співтовариство засудити насильницькі дії РФ і посилити тиск на неї