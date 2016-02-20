Єврокомісія проаналізує ухвалені Радою "безвізові закони"

Про це заявила речниця Європейської служби зовнішньої дії Майя Косьянчич у коментарі Deutsche Welle в п'ятницю, 19 лютого.

"Новоухвалені закони потрібно буде проаналізувати в контексті звіту (Єврокомісії від 18 грудня 2015 року - Ред.) та в контексті наших рекомендацій", - сказала Косьянчич.

Вона також нагадала, що Єврокомісія, згідно з грудневим звітом, має у перші місяці 2016 року подати законодавчу пропозицію Раді ЄС та Європарламенту щодо скасування візового режиму для українців з біометричними паспортами.

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Як повідомляв УНІАН, 18 лютого, Верховна Рада України ухвалила три закони, необхідні для встановлення безвізового режиму з Євросоюзом.

Зокрема було прийнято зміни до закону про прокуратуру, зміни до законодавства щодо діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, а також закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо процедури арешту майна та спеціальної конфіскації.