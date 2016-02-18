ВР прийняла закон про прозорість роботи антикорупційної прокуратури

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 302 народні депутати із 364 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, що призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі здійснюється за результатами відкритого конкурсу.

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На посади заступника генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначення здійснюється Генеральним прокурором України.

На посади керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Згідно з законом, організація та проведення конкурсу здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять 4 особи, визначені Радою прокурорів України, та 7 осіб, визначених Верховною Радою.

Членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у сфері запобігання або протидії корупції.

Конкурсна комісія на своєму першому засіданні обирає з числа членів конкурсної комісії, визначених ВР, голову конкурсної комісії. Головою повинен бути загальновизнаний та авторитетний експерт, який має багатий досвід, зацікавленість або відомий своїми діями на підтримку боротьби з корупцією.

Кандидатури на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника, відібрані конкурсною комісією, подаються на розгляд генпрокурора лише після отримання конкурсною комісією підтвердження щодо їх відповідності вимогам законів України "Про очищення влади" та "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю".

Генпрокурор має право шляхом видання публічного листа, адресованого конкурсній комісії, протягом 14 днів після отримання відповідних пропозицій відхилити кандидатуру на призначення на адміністративну посаду в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (заступника генпрокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника та заступника) відповідно до вимог законодавства.

Така кандидатура не може бути подана повторно. Цим правом генпрокурор може скористатися не більше двох разів поспіль для кожної з адміністративних посад.

Крім того, лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко оголосив правку щодо того, що працівникові Спецпрокуратури не обов'язково мати 5 років прокурорського стажу, а лише 5 років юридичного і правового стажу. "Це відкриває ворота для більшої кількості людей на конкурс і відповідає вимогам Євросоюзу", - сказав він.

Також представник президента у парламенті, депутат від "БПП" Степан Кубів запропонував, аби членами конкурсної комісії не могли бути державні службовці або особи, які займають політичні посади, депутати ВР та місцевих рад, військовослужбовці, працівники правоохоронних органів, а також члени політичних партій.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.