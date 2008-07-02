Завтра Ющенко і Платіні обговорять перспективи Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ обговорять стан підготовки України до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА, зустріч відбудеться 3 липня.

«Президент висловлює переконання, що усі органи влади сумлінно виконають свої обов’язки, зокрема, щодо повноцінного фінансування заходів із підготовки до Євро-2012 та забезпечення умов для розбудови інфраструктури», - сказала І.ВАННИКОВА.