Завтра Ющенко і Платіні обговорять перспективи Євро-2012
13:55, 02 липня 2008Політика
1059 0
Зустріч анонсувала Ванникова
Президент України Віктор ЮЩЕНКО і президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ обговорять стан підготовки України до Євро-2012.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА, зустріч відбудеться 3 липня.
«Президент висловлює переконання, що усі органи влади сумлінно виконають свої обов’язки, зокрема, щодо повноцінного фінансування заходів із підготовки до Євро-2012 та забезпечення умов для розбудови інфраструктури», - сказала І.ВАННИКОВА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter