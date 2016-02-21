Деякі активісти, які позиціонують себе з учасниками Майдану та АТО закликають громадян прийти на віче на Майдан на 17:00

Всеукраїнський рух за відновлення конституційного ладу в Україні "Революційні праві сили" заявляє, що створили патріотичних рух з учасників Революції Гідності та АТО для реалізації ідеалів Майдану мирним шляхом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідери РПС сказали на прес-конференції.

"Революційні праві сили є загальноукраїнською координаційною платформою єднання майданівських рухів, патріотичних організацій, різноманітних об'єднань патріотичного характеру, а також добровольчих батальйонів, тобто це центр координації. За мету ми поставили збереження досягнень та іделів Революції гідності", - сказав представник штабу РПС Антон Бондаренко.

Як зазначив Бондаренко, РПС виникли влітку 2015 року, а 21 листопада були проведені перші установчі збори.

Представники РПС заявили, що закликають усіх українців прийти на віче на Майдан Незалежності у Києві у неділю, 21 лютого, на 17:00.

При цьому громадсько-політичний діяч Юрій Кармазін заявив, що усі повідомлення у ЗМІ про "захоплення" приміщення готелю "Козацький" не відповідають дійсності.

"Абсолютно усі товариші, які тут знаходяться, в тому числі, які знаходяться у військових одностроях, є беззбройні, абсолютно беззбройні. Друге - знаходяться тут за угодою з керівництвом цього закладу, і абсолютно не вчиняють нічого протизаконного", - наголосив Кармазін.

Також він сказав, що РПС є надпартійним об'єднанням та відкрите до усіх представників будь-якої політичної сили чи громадської організації з метою відновлення Конституції та суверенітету і територіальної цілісності України.

Усі рішення в РПС приймаються колегіально, серед членів руху - немає окремого лідера, який за словами представників РПС "тягне на себе ковдру".

Активісти РПС заявляють, що сьогодні мова йде про продовження Революції Гідності.

РПС виступає за відставку уряду, секретаря РНБО, начальника Генерального штабу. Активісти виступають за створення слідчих комісій по діях представників Кабміну, апарату президента, Верховної Ради. РПС наполягає на забороні участі у владі усіх, хто обіймав посади впродовж останніх 10 років.

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Активісти виступають за введення військового стану у Донецькій та Луганській області, а також Автономній республіці Крим.

РПС наполягає, що Мінські угоди необхідно публічно засудити та перейти до нового формату врегулювання військового конфлікту на базі Будапештського меморандуму із залученням Польщі та Туреччини.

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Зазначається, що після "захоплення" до холу приміщення не було допущено жодного із журналістів, за винятком одного із 17-го каналу, який ідентифікується як Rusvesna.su, та запитував у присутніх в холі невідомих осіб в камуфляжній формі що вони тут роблять. Згодом саме цей сайт і саме цей журналіст давав пряму трансляцію з прес-конференції, в якій брав участь колишній народний депутат Юрій Кармазін.