Стельмах отримав від Ющенка на горіхи за курси валют

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає принциповою помилкою, якщо в країні буде існувати два окремих макроекономічних сценарії - один від уряду, а другий – від Національного банку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це на брифінгу, присвяченому перебігу наради з питань макроекономічної стабільності, повідомив перший заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента України в Кабінеті міністрів Олександр ШЛАПАК.

«Ми маємо сьогодні два неузгоджені сценарії поведінки стосовно економіки нашої держави на друге півріччя 2008 року - один в уряду, другий - в НБУ. Відтак, ми не маємо сьогодні підготовлених змін до бюджету і до основ грошово-кредитної політики, які б узгоджувалися між собою. І по-третє, не маємо суттєвих змін валютно-курсової і монетарної політики НБУ. І Президент за це достатньо жорстко критикував Голову НБУ», - повідомив О.Шлапак.

За його словами, учасники наради провели дискусію з приводу ефективності, з точки зору економічного зростання та соціальних стандартів у нашій державі, спланованих змін до бюджету 2008 року. «Глава Національного банку України підтвердив свою позицію: він готовий підтримати основні макроекономічні показники уряду виключно за умови, якщо видаткова частина бюджету 2008 року мінятися не буде. Якщо ж вона змінюється, як зараз пропонує уряд, більш ніж на 30 млрд. грн., то НБУ не погоджується з показниками індексу цін виробників, індексу споживчих цін, реального ВВП, номінального ВВП та іншими показниками», - зазначив О.ШЛАПАК.

Він також повідомив, що на нараді було заслухано Міністра економіки, який поінформував про те, що уряд продовжує наполягати на макропоказниках, що були представлені на одному з його останніх засідань.

Крім того, за словами О.ШЛАПАКА, «жорстка дискусія» відбулася під час наради стосовно монетарної і валютної політики НБУ.