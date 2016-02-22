Порошенко закликає Раду "не займати страусину позицію", а взяти відповідальність за вихід із політичної кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив під час брифінгу у Вінниці.

«Я вважаю, що парламент має нарешті взяти відповідальність, а не займати страусину позицію. Відповідальність для того, щоб спільно, не перекладаючи відповідальність ні на кого, напрацювати виходи з кризи. Але при цьому не потрібно посипати голову попелом, не потрібно робити кроки, які призводять до хаосу або дезорганізації держави. Я проти дострокових парламентських виборів», - заявив Порошенко.

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Президент висловив переконання, що на сьогодні перезавантаження влади потрібне, але не шляхом дострокових парламентських виборів.

«Я вважаю, що сьогодні потрібно пройти перезавантаження влади, це те, що хоче український народ. До речі й уряд нарешті заявив, що він розуміє цю необхідність», - сказав Порошенко.

За словами президента, прийняття парламентом ряду важливих законів дають впевненість, що вихід буде знайдено та повернуто той темп реформ, який сьогодні потребує Україна.

«Для мене показовим є голосування про безвізові закони. Це те, що в першу чергу потрібно українському народу. Голосування за антикорупційні закони – те, що нарешті парламент спромігся зробити; він відкрив чесну і прозору приватизацію, він нарешті забезпечив прозоре управління державною власністю, яке не буде джерелом корупції. Він нарешті прискорив позицію і по антикорупційній прокуратурі і по запуску електронних декларацій – це все важливі речі», - підкреслив Порошенко.