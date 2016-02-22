Гройсман ініціює круглий стіл для виходу з політичної кризи

Як заявив спікер на своїй сторінці у Facebook, для виходу з нинішньої кризи усім відповідальним політикам, зокрема, потрібно за круглим столом сформувати спільний антикризовий план дій.

"Як Голова Верховної Ради я сьогодні звернусь до президента з пропозицією ініціювати такий круглий стіл", - зазначив він.

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Також, за словами голови ВР, треба чітко визначити 7-10 пріоритетних завдань на 2016 рік, реалізація яких має бути розпочата і доведена до кінця, та узгодити правила взаємодії між президентом, парламентом і урядом.

Крім того, вважає Гройсман, протягом 2016 року потрібно "провести реформування Кабінету міністрів і Верховної Ради", перетворивши їх в ефективні органи державного управління, та провести "перезавантаження основних державних інституцій" для реалізації спільного плану.

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