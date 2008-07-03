Кому краще підпорядкувати податкову міліцію?

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недоцільним сьогодні відокремлювати податкову міліцію від системи податкових органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході святкування Дня податкової служби України.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, це зумовлено відсутністю реформ у правоохоронних органах України.

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК заявив, що Міністерство фінансів вивчає варіант підпорядкування йому податковій міліції.

У Програмі діяльності Кабінету міністрів «Український прорив» зазначається, що уряд в перспективі має намір ліквідувати податкову міліцію. Цей пункт міститься в розділі про стратегію реформування податкової системи України на середньострокову перспективу.