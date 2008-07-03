Кому краще підпорядкувати податкову міліцію?
Аргументи Арсенія Яценюка
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає недоцільним сьогодні відокремлювати податкову міліцію від системи податкових органів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в ході святкування Дня податкової служби України.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, це зумовлено відсутністю реформ у правоохоронних органах України.
Як повідомляв УНІАН, у січні міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК заявив, що Міністерство фінансів вивчає варіант підпорядкування йому податковій міліції.
У Програмі діяльності Кабінету міністрів «Український прорив» зазначається, що уряд в перспективі має намір ліквідувати податкову міліцію. Цей пункт міститься в розділі про стратегію реформування податкової системи України на середньострокову перспективу.