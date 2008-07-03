Ющенко відмінив розпорядження Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив розпорядження Кабінету міністрів від 18 червня 2008 року про призначення Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА виконуючим обов’язки голови Антимономопольного комітету України.

Про це йдеться у відповідному указі Президента , текст якого розміщенний на офіційному сайті Президента.

Згідно з указом, В.ЮЩЕНКО вважає таке рішення Кабміну неконституційним. Президент нагадав, що участь Кабінету Міністрів у вирішенні кадрових питань діяльності АМКУ за Конституцією України зводиться лише до внесення прем`єр-міністром України до Верховної Ради України подання щодо кандидатури на посаду голови Антимонопольного комітету (пункт 12 частини першої статті 85).

Таким чином, на думку глави держави, Кабмін, вирішивши питання про тимчасове виконання обов`язків голови АМКУ, вийшов за межі повноважень, визначених для нього Конституцією України, діяв у спосіб, що не передбачений ні Основним законом держави, ні чинними законами.

Президент також звернувся до Конституційного суду України з проханням розглянути питання щодо конституційності розпорядження КМУ від 18 червня 2008 року №839-р «Про тимчасове покладення виконання обов`язків Голови Антимонопольного комітету України на МЕЛЬНИЧЕНКА О.І.».

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника Глави Секретаріату Президента України - Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня Кабмін своїм розпорядженням призначив О.МЕЛЬНИЧЕНКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Антимонопольного комітету. До того О.МЕЛЬНИЧЕНКО був першим заступником голови АМКУ. 23 травня ВРУ звільнила Олексія КОСТУСЄВА з посади голови АМКУ.