Зона вільної торгівлі з ЄС пришвидшить економічне зростання України - Яценюк

Про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і новопризначеним Міністром закордонних справ та міжнародного розвитку Французької Республіки Жаном-Марком Еро, які перебувають в Україні з робочим візитом.

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«Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС, яка вступила в силу 1 січня цього року - це ще один механізм, як пришвидшити економічне зростання в Україні та збільшити обсяги торгівлі, незважаючи на те, що Росія ввела торгівельне ембарго», - сказав глава уряду.

Раніше президент України Петро Порошенко відзначав, що зона вільної торгівлі з ЄС вже дозволила Україні наростити експорт продовольства в країни ЄС на 16%.