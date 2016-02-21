Яценюк: Нікому ніколи не вдасться повернути Україну в радянське чи проросійське минуле
Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк переконаний, що нікому ніколи не вдасться повернути Україну в радянське чи проросійське минуле.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це він заявив у «10 хвилинах з прем’єр-міністром».
«Україна – незалежна суверенна держава, і це є досягнення кожного з вас, кожного з нас, тоді, коли ми стояли на Майдані, і тоді, коли ми кожного дня боремося за цінності Майдану», - сказав Яценюк.
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«Коли ми кажемо про європейську Україну, хто міг подумати два роки тому, що ми таки підпишемо Угоду про політичну асоціацію з Європейським Союзом, що українська економіка стане частиною об'єднаної європейської економіки і що українські громадяни отримають право безвізових поїздок до Європейського Союзу. Що ми просто з вами станемо європейцями. Що ми з нашим українським біометричним паспортом будемо перетинати кордони Європейського Союзу без віз, без перепон і будемо відчувати себе гідними і достойними членами великої європейської сім'ї», - зазначив глава уряду.
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«І ми це зробили. І цей курс є незворотнім. Нікому ніколи не вдасться повернути Україну в радянське чи проросійське минуле. Це незалежна суверенна держава, і це є досягнення кожного з вас, кожного з нас, тоді, коли ми стояли на Майдані, і тоді, коли ми кожного дня боремося за цінності Майдану», - наголосив Яценюк.
Він закликав українців не здаватися перед труднощами.
Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк вважає, що за два роки з часу Євромайдану Україна стала справді незалежною державою. Разом з тим, за його словами, українським політикам не вистачає зрілості.