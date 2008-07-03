Кіссінджер: Україна - одне з 3 головних питань у стосунках між США і Росією

У впливових західних виданнях з’явилася низка статей провідних американських експертів щодо майбутньої, післявиборчої, політики США щодо Росії і місце у ній для України. Зокрема, патріарх американської політики, радник багатьох американських президентів, колишній чільник Тристоронньої комісії Генрі Кіссінджер закликає майбутнього главу Білого дому на сторінках The International Herald Tribune уважніше ставитися до «становлення нового етапу в російській політиці», пов’язаного з розмежуванням повноважень між Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим.

Генрі Кіссінджер вважає після своєї нещодавньої поїздки до Москви, що в російській владі відбувається перехід «від стадії консолідації до стадії модернізації» та є надія на створення відсутньої раніше в Москві «системи стримувань і противаг». Тобто Генрі Кіссінджер закликає Вашингтон від «передчасних висновків» щодо політичних процесів у Росії.

Досвідчений американський політик і радник вважає, що США мають дати Росії спокій у час важливого розмежування у владі в Кремлі, «пом’якшити офіційну риторику та дати Росії простір для відлагодження цієї системи».

Генрі Кіссінджер переконаний, що час для «безпардонного втручання у сферу, яку росіяни вважають простором власної самосвідомості», минув, і така політика Вашингтона надалі не лише «суперечить моральним принципам» США, але й налаштовує більшість росіян проти Америки.

«Буде прикро, якщо така ситуація збережеться, оскільки сьогодні Росія переживає у багатьох напрямках один із найперспективніших періодів у своїй історії», – зауважує американський політик.

Генрі Кіссінджер прямо закликає США до тісної стратегічної співпраці з Москвою, і не лише тому, що обидві країни тримають 90 відсотків ядерного потенціалу світу, але й із тієї причини, що «основне завдання російської політики (за президента Володимира Путіна) полягало в пошукові надійного стратегічного партнера, і тут Америці надавалася перевага».

Ветеран американської політики вважає, що з низки стратегічних питань, включно з ядерною проблемою Ірану, Вашингтон та Москва «близькі до консенсусу».

Генрі Кіссінджер вказує на російсько-українські суперечності як на одну з перешкод у налагодженні тіснішої стратегічної співпраці між Вашингтоном та Москвою.

Американський політик вважає, що в порядку денному між США та Росією «стоять три головні питання – безпека, Іран та стосунки Росії з державами, які раніше були на її орбіті, особливо – з Україною».

Кіссінджер закликає США припинити розширення НАТО на Схід за умови «справжньої незалежності України». Тобто йдеться про зняття з порядку денного в НАТО надання Києву Плану дій для членства в Північноатлантичному союзі.

Стосовно виключення України з орбіти НАТО Генрі Кіссінджер сьогодні не поодинокий у США.

Наприклад, відомий американський професор із Університету Нью-Йорка Стівен Коен закликає одночасного з Кіссінджером зі сторінок згаданої вже The International Herald Tribune, що «необхідно припинити розширення НАТО, поки альянс не дійшов до України», оскільки «в цьому разі може виникнути щось іще гірше за «холодну війну», стверджує Коен.

І Генрі Кіссінджер, і Стівен Коен закликають майбутнього президента США ставитися до Росії як «до суверенної і великої держави з відповідними національними інтересами».

Радіо "Свобода"