Рудьковський у суді віджартовується

Вчора відбулося чергове засідання Печерського райсуду Києва, на якому розглядалася кримінальна справа відносно екс-міністра транспорту і зв`язку Миколи Рудьковського. Процес як і раніше знаходиться на стадії допиту свідків і ускладнюється їх неявкою, пише "Коммерсантъ-Україна". Колишній керівник патронатної служби глави Мінтрансу під час свого виступу вчора розповідав подробиці поїздки пана Рудьковського до Парижа, а також пояснював, з яких причин посадовці міністерства користувалися чартерними рейсами.

Чергове засідання Печерського районного суду Києва у справі Миколи Рудьковського почалося о 10.00 і проходило з колишнім складом учасників, з тією тільки різницею, що до них приєдналася прокурор Валентина Милостивая.

З чотирьох свідків, викликаних на допит, до суду з`явився тільки колишній начальник патронатної служби міністра транспорту і зв`язку Андрій Пазюк, в обов`язки якого входила організація щоденної роботи глави Мінтрансу.

"У період моєї роботи було організовано близько 70 поїздок Миколи Рудьковського – 40 внутрішніх і 30 закордонних, - розповідав у суді пан Пазюк.– У червні 2007 року була організована поїздка міністра до Брюсселя, де йому належало провести переговори з Єврокомісією і керівництвом Інвестиційного банку в Брюсселі, і до Парижа – на необхідні для цих переговорів попередні консультації. Після повернення міністра управління патронатної служби підготувало текст доповіді про виконану роботу".

Майже всі задані свідкові питання стосувалися його участі в процесі організації, оформлення і контролю за відрядженнями делегації Мінтрансу до Брюсселя і Парижа, проте він заявив, що "особисто не був у складі делегації і тому знає тільки те, що знає". Звинувачення близько години добивалося від свідка виразної відповіді на питання, в яких випадках для поїздки замовляється саме чартерний, а не регулярний рейс. Нарешті, Андрій Пазюк повідомив: "Чартер замовляється тільки з об`єктивних причин, коли міністр повинен бути в призначеному місці в певний час і здійснити це за допомогою звичайних, регулярних рейсів неможливо. У разі коли виникла необхідність поїздок до Парижа і Брюсселя, взагалі не було відповідного рейса. До речі, за період моєї роботи Микола Рудьковський шість-сім разів користувався чартерними рейсами. І не тільки він, його заступники теж".

О 12.45 суддя оголосив перерву до 14.15. За п`ять хвилин до початку другої частини засідання екс-міністр неофіційно звернувся до обвинувачів.

– Пані Милостивая, з вашим прізвищем в прокуратурі великої кар`єри не зробиш – відправляйтеся краще до лав суддівських. Всі говоритимуть: "Ти до якого судді?" – "Я до Милостивої" – "Фуух, пощастило", - пожартував Микола Рудьковський.

Тим часом із залу пролунала репліка, що викликала сміх у всіх учасників процесу: "Прокурор Милостивая вже давно вирішила, куди вона хоче, щоб ви відправилися, Миколо Миколайовичу".

Засідання тривало ще декілька годин і головним чином було присвячено з`ясуванню причин, з яких покази свідка Андрія Пазюка в суді відрізнялися від його свідчень при допиті слідчим.

Суддя оголосив, що наступне засідання призначається на 9 липня.