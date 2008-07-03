Українська митниця працює не за законом, а за листом Тимошенко

Віце-прем’єр-міністр з європейської та міжнародної інтеграції України Григорій НЕМИРЯ зазначає, що Європейський Союз стурбований невнесенням Україною змін до митних тарифів, згідно з домовленостями про вступ до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Брюсселі.

“Існує заспокоєння долею змін до закону про митний тариф”, - сказав віце-прем’єр.

Г.НЕМИРЯ зазначив, що, незважаючи на те, що Україна приєдналася до СОТ ще 16 травня цього року, зміни до закону так і не були внесені. Водночас, за словами віце-прем’єра, нові мита діють відповідно до домовленостей, оскільки з цього приводу існує відповідний лист прем’єр-міністра України.

Відповідаючи на запитання УНІАН, чи не є регулювання процесу зняття мит за допомогою листа прем’єр-міністра порушенням законодавства України, Г.НЕМИРЯ зауважив, що фактично Україна вже схвалила ці зміни, ратифікувавши Угоду про вступ до СОТ з усіма додатками.

Водночас, додав він, українське законодавство вимагає вносити спеціальні зміни у митний тариф.