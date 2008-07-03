Посол Франції не радить Україні зверхньо дивитися на пропозиції Європи

Європейський Союз очікує, що Україна рішуче візьметься за реформи, які вона зобов’язалася здійснити.

Про це сказав посол Франції в Україні Жан-Поль ВЕЗІАН в інтерв’ю газеті «День», надрукованому у №114 від 3 липня 2008 року. (Франція розпочала головування в ЄС 1 липня -УНІАН).

«ЄС чекає від України відповіді на ті політичні сигнали і сподівання, які були направлені від Європи до України. ЄС очікує, аби Україна рішуче взялася до здійснення тих реформ, щодо яких вона брала зобов’язання»,- сказав він.

За словами посла, перш за все, це стосується реформи судової системи. З іншого боку, наголосив він, Європейський Союз виступає за те, аби Україна якнайкраще, повною мірою скористалася усіма можливостями, які пропонують існуючі формати відносин й інструменти співпраці, зокрема твіннінгу, співпраці між адміністраціями України та Європи з метою наближення українських стандартів управління до європейських.

Ж-П.ВЕЗІАН також зазначив, що ЄС прагне до планувати відносини з Україною на довгострокову перспективу. «Відтак, мова йде про необхідність забезпечення політичної стабільності в Україні, гармонійної роботи між гілками влади, за якої парламент матиме можливість продуктивно працювати в комітетах і ухвалювати необхідні закони», - сказав він, додавши, що якщо Україною будуть взяті до уваги всі ці аспекти, то це буде запорукою успіху не тільки проведення саміту в Евіані, але й на подальший період.

Посол також зазначив, що Франція бажає, аби саміт Україна-ЄС у французькому місті Евіан у вересні цього року завершився успішно, надавши обом сторонам можливість зблизитися та краще зрозуміти обопільні сподівання і прагнення. Він нагадав, що Україна очікує певних політичних сигналів: це і європейська перспектива, і можливість введення безвізового режиму.

На думку посла, не варто дивитися зверхньо чи з певною недовірою як на Європейську політику сусідства (ЄПС), так і на ініціативу «Східного партнерства». «Адже це, зрештою, не заважає Україні готуватися і робити все необхідне, щоб одного дня стати повноцінним кандидатом на членство в ЄС», - сказав він.

За словами Ж-П.ВЕЗІАНА, на сьогодні Україна має проблеми з використанням всіх можливостей, які передбачені Європейською політикою сусідства: не варто зневажати жодним з інструментів, які дозволяють наблизитися до європейських стандартів.