Черновецький ліквідує РДА, які відбилися від рук

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ наголошує на необхідності реорганізації з можливою ліквідацією деяких столичних райдержадміністрацій у зв’язку з неефективним управлінням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося на робочій нараді, проведеній столичним міським головою з керівникамb районних державних адміністрацій міста щодо їх низької виконавської дисципліни.

Зокрема, столичний мер нагадав головам РДА про своє розпорядження встановити урни по всьому місту. Окрім того, керівникам районів було доручено зобов’язати власників торговельних точок поставити біля своїх закладів урни і стежити за порядком на прилеглій території.

Також на нараді було наголошено на необхідності оперативно реагувати на звернення киян до Call-центру. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ ще раз закликав керівників усіх підрозділів щодня читати звіти служби «051» і не залишатися байдужими до проблем киян.

Розглянуто також питання прискорення повного впровадження нової системи паркування в місті. Зокрема, перший заступник голови КМДА Денис БАСС звернув увагу голів районів на необхідність у найкоротші терміни передати денні, а згодом і нічні парковки комунальному підприємству «Київтранспарксервіс».