У Києві СБУ розшукала 6 телефонних терористів

Співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області й столичного міліцейського главку встановили і розшукали 6 осіб, які повідомляли по телефону про замінування житлових та адміністративних будівель.

Про це УНІАН повідомили у прес-центр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Як свідчать матеріали розшукових справ, викриті особи на момент скоєння злочину або не усвідомлюють, що їх дії з моменту висловлення погроз вибуху та застосування засобів масового ураження підпадають під дію Кримінального кодексу України, або легковажно розраховують на свою безкарність – вважаючи, що вуличний таксофон чи картка мобільного телефону не реєструються і знайти того хто дзвонив неможливо.

Зокрема, знайдено автора анонімного повідомлення про замінування Національного художнього музею України. З’ясовано, що у такий спосіб киянин намагався повернути сімдесят дві картини свого знайомого, які після ліквідації одного із банків передані на баланс музею. Щодо аноніма застосовано заходи згідно з чинним законодавством.

У двох інших випадках встановлено осіб, які анонімно повідомляли про замінування одного з київських супермаркетів по вул.Лятошинського та житлового будинку по вул. Академіка Карпинського. Ними виявилися 25-річний громадянин і 44-річна громадянка, які після конфлікту зі службою охорони магазину з хуліганських спонукань телефонували за номером спецлінії “02”, щоб у такий спосіб завдати клопотів кривдникам. Органами міліції стосовно них порушено кримінальні справи.

Школярів, за анонімні повідомлення про мінування, зроблені для того, щоб зірвати уроки чи іспити встановити і розшукати дуже просто. Згідно з чинним законодавством вони притягаються до відповідальності. В окремих випадках також карають і їхніх батьків, які сплачують у вигляді штрафу, відшкодування витрат за прибуття екстрених служб, використання спецзасобів й компенсації збитків державних, комерційних установ, що постраждали від протиправних дій. Згідно з чинним законодавством, подібний телефонний "жарт" дитини обходиться батькам в суму від 8,5 до 17 тисяч гривень.

ГУ СБУ у м. Києві та Київській області й ГУ МВС України в Києві роз’яснюють, що неправдиві анонімні повідомлення про замінування та скоєння вибухів з використанням засобів масового ураження, кваліфікуються Кримінальним кодексом України як злочини, відповідно до статей 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) та 296 (хуліганство). Особи, які скоїли правопорушення, вважаючи анонімне повідомлення тільки жартом, притягуються до кримінальної відповідальності у встановленому законом порядку та можуть бути позбавлені волі на строк від двох до семи років.