Засідання РНБО 28 лютого 2014 року не було засекреченим - СБУ

Про це заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук. Він пообіцяв що слідчі СБУ встановлять, на якій підставі і на чиє запрошення на засіданні РНБО 28 лютого 2014 року перебувала лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

Читайте такожОпубліковано повну стенограму засідання РНБО щодо Криму від 28 лютого 2014 року

"Це питання вивчать наші слідчі, у якому вона була статусі. Якщо там були якісь протиправні дії, це легко можна дослідити", - сказав Олександр Ткачук.

Разом з тим він додав, що на момент проведення цього засідання все, що там відбувалося, не було державною таємницею, оскільки воно проходило не в режимному об'єкті, а матеріали цього засідання були засекречені вже після його завершення.

"У стенограмі є інформація самого Турчинова, де він каже, що "ми перебуваємо у нережимному приміщенні. І тому прошу учасників сформулювати свої коментарі". Тому ми не можемо говорити, що це було таємне засідання. Дійсно, більшість, якщо не всі, із присутніх на цьому засіданні мали допуск до державної таємниці. Але це не значить, що особа, яка має такий допуск, може оприлюднювати державну таємницю. Матеріали засідання не оприлюднювалися, оскільки почалася збройна агресія Росії. Тобто, рішення щодо засекречення приймалося пізніше", - сказав Олександр Ткачук.

Як повідомляв УНІАН,22 лютого було оприлюднено стенограму засідання РНБО, що відбулося 28 лютого 2014 року, стосовно ситуації, яка склалася в державі наприкінці лютого – в березні 2014 року (питання анексії Автономної Республіки Крим).