Москаль оскаржив рішення суду щодо громадянства Жванії

Народний депутат України Геннадій МОСКАЛЬ, який представляв інтереси Давида ЖВАНІЇ в Апеляційному суді Києва, подав до Верховного Суду України касаційну скаргу.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Громадського руху “Народна самооборона”, у скарзі Г.МОСКАЛЬ просить ВСУ “постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду м. Києва і залишити в силі судове рішення Радянського районного суду м. Києва від 30 вересня 1999 року про встановлення факту безперервного проживання Д.ЖВАНІЇ на території України з 1991 року”. Також Г.МОСКАЛЬ просить “скасувати ухвалу Апеляційного суду м. Києва про продовження терміну апеляційного оскарження скарги Генеральної прокуратури України в справі № 2-3919-а/99 за заявою Д.ЖВАНІЇ”, а також “постановити ухвалу про зупинення дії рішення апеляційного суду м. Києва від 02 липня 2008 року в справі № 2-3919-а/99 до розгляду касаційної скарги у Верховному Суді України”.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягала суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.

11 червня Святошинський райсуд задовольнив прохання О.МЕДВЕДЬКА про відкликання з цього суду його заяви про перегляд рішення Радянського райсуду столиці від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року Д.ЖВАНІЇ.

18 червня у прес-службі Апеляційного суду столиці повідомили, що суд своєю ухвалою поновив Генеральній прокуратурі України терміни на апеляційне оскарження рішення Радянського районного суду міста Києва від 30 вересня 1999 року, на підставі якого народний депутат Д.ЖВАНІЯ отримав громадянство України.

2 липня ц.р. Апеляційний суд міста Києва постановив частково задовольнити апеляційну скаргу заступника генерального прокурора України у справі про громадянство народного депутата України Д.ЖВАНІЇ. Згідно з постановою, рішення Радянського районного суду м. Києва від 1999 року скасовано і справу направлено до Святошинського районного суду м. Києва на новий розгляд.