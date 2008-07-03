Тимошенко влаштує депутатам «прекрасний» тест

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що політичні сили, «які саботуватимуть прийняття змін до бюджету на 2008 рік – саботуватимуть кожного громадянина України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявила під час засідання ради коаліції, коментуючи заяви деяких політичних сил щодо того, що коаліція має показати свою дієздатність через голосування за зміни до бюджету.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що прийняття змін до бюджету «буде прекрасним тестом на те, хто служить своїм власним амбіціям, і хто бореться за владу ціною руйнації життя країни, а хто дійсно служить народу незалежно від того у владі він, чи в опозиції».

Вона наголосила, що уряд і фракція БЮТ зробить все для інформування населення, як політичні сили голосували за проекти змін до бюджету. “І ті політичні сили, які планують цей процес саботувати, вони недемократичну коаліцію будуть саботувати, вони будуть саботувати кожного громадянина», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Говорячи про зміни до бюджету прем’єр-міністр зазначила, що в першому півріччі «Україна живе з профіцитом бюджету». За її словами, йдеться про те, щоб в змінах до бюджету було передбачено зменшення дефіциту бюджету на 0,3%. Вона також наголосила, що мова не йде і про збільшення зовнішнього боргу України.