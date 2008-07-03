Комісія ВР з питань приватизації визнала роботу Семенюк незадовільною

Парламентська комісія з питань приватизації сьогодні, заслухавши звіт Фонду держмайна України за 2007 рік, визнала роботу Фонду незадовільною.

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, комісія ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути питання щодо відповідності голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО посаді.

"За" проголосували 16 членів комісії, включаючи 9 голосів за дорученням.