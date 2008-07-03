Комісія ВР з питань приватизації визнала роботу Семенюк незадовільною
13:16, 03 липня 2008Політика
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"За" проголосували 16 нардепів
Парламентська комісія з питань приватизації сьогодні, заслухавши звіт Фонду держмайна України за 2007 рік, визнала роботу Фонду незадовільною.
Як передає кореспондент УНІАН, крім того, комісія ухвалила рішення звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути питання щодо відповідності голови ФДМУ Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО посаді.
"За" проголосували 16 членів комісії, включаючи 9 голосів за дорученням.
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