У НУ-НС хочуть від Тимошенко відповіді: щиросердно, але без паніки

Фракція НУ-НС вважає, що на сьогодні залишаються розбіжності в оцінці прогнозних макропоказників державного бюджету на 2008 рік, і на сьогоднішньому засіданні Ради коаліції сподівається одержати досить детальну інформацію з цього питання від економічного блоку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Ради коаліції заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Навколо цього питання (визначення макропоказників – УНІАН) виникає багато дискусій. Ми знаємо, що є розбіжності між урядом і Президентом», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він підкреслив, що при обговоренні даного питання фракція налаштована не на конфліктність, а на конструктивний діалог, і висловив сподівання, що консенсус буде знайдено.

Також В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що фракцію НУ-НС цікавлять параметри валютної і кредитної політики, прогноз інфляції - «без паніки, але й без приховування якихось фактів». Також фракцію цікавить, яким саме чином буде використано 30,4 млрд. грн. додаткових доходів: або вони підуть на покриття дефіциту бюджету, або будуть витрачені на інші цілі, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила на Раді коаліції, що уряд розробив законопроект про зміни до державного бюджету 2008 року, і розбіжностей щодо макропоказників у Кабінету міністрів і Національного банку немає.

«Законопроект про бюджет на сьогодні урядом повністю розроблений, макропоказники на базі підписаного з Національним банком меморандуму узгоджені, при чому меморандум підписаний два тижні тому - ніяких розбіжностей щодо макропоказників з Нацбанком у нас немає. Більше того, ви знаєте, що макропоказники - це парафія уряду, оскільки він несе відповідальність за них», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО (текст меморандуму між урядом і НБУ не обнародуваний).

Вона зазначила, що уряд продовжує консультації з Президентом України і хоче одержати від нього рекомендації щодо зміни доповнень до бюджету.

«Я сподіваюся, що Президент сьогодні дасть свої пропозиції, і ми їх врахуємо, і після цього передамо цей документ вам (Верховній Раді)», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, сьогодні уряд хотів би розпочати консультації з фракціями більшості, аби врахувати і всі пропозиції щодо змін до бюджету.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що в бюджеті 30,4 млрд. грн. доходів, одержаних за рахунок економічного зростання, планується розподілити таким чином: 10,4 млрд. грн. - місцевим органам влади, третину коштів направити на розвиток різних галузей економіки, зокрема вугільної промисловості і літакобудування, автодоріг, і третину від цієї суми планується направити на фінансування соціальних програм.

27 червня Кабінет міністрів прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік.