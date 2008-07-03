У НУ-НС хочуть від Тимошенко відповіді: щиросердно, але без паніки

13:39, 03 липня 2008
Політика
1303 0

У Кабміна з Ющенком є розбіжності?

Фракція НУ-НС вважає, що на сьогодні залишаються розбіжності в оцінці прогнозних макропоказників державного бюджету на 2008 рік, і на сьогоднішньому засіданні Ради коаліції сподівається одержати досить детальну інформацію з цього питання від економічного блоку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Ради коаліції заявив лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Навколо цього питання (визначення макропоказників – УНІАН) виникає багато дискусій. Ми знаємо, що є розбіжності між урядом і Президентом», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він підкреслив, що при обговоренні даного питання фракція налаштована не на конфліктність, а на конструктивний діалог, і висловив сподівання, що консенсус буде знайдено.

Також В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що фракцію НУ-НС цікавлять параметри валютної і кредитної політики, прогноз інфляції - «без паніки, але й без приховування якихось фактів». Також фракцію цікавить, яким саме чином буде використано 30,4 млрд. грн. додаткових доходів: або вони підуть на покриття дефіциту бюджету, або будуть витрачені на інші цілі, сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила на Раді коаліції, що уряд розробив законопроект про зміни до державного бюджету 2008 року, і розбіжностей щодо макропоказників у Кабінету міністрів і Національного банку немає.

«Законопроект про бюджет на сьогодні урядом повністю розроблений, макропоказники на базі підписаного з Національним банком меморандуму узгоджені, при чому меморандум підписаний два тижні тому - ніяких розбіжностей щодо макропоказників з Нацбанком у нас немає. Більше того, ви знаєте, що макропоказники - це парафія уряду, оскільки він несе відповідальність за них», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО (текст меморандуму між урядом і НБУ не обнародуваний).

Вона зазначила, що уряд продовжує консультації з Президентом України і хоче одержати від нього рекомендації щодо зміни доповнень до бюджету.

«Я сподіваюся, що Президент сьогодні дасть свої пропозиції, і ми їх врахуємо, і після цього передамо цей документ вам (Верховній Раді)», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, за її словами, сьогодні уряд хотів би розпочати консультації з фракціями більшості, аби врахувати і всі пропозиції щодо змін до бюджету.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що в бюджеті 30,4 млрд. грн. доходів, одержаних за рахунок економічного зростання, планується розподілити таким чином: 10,4 млрд. грн. - місцевим органам влади, третину коштів направити на розвиток різних галузей економіки, зокрема вугільної промисловості і літакобудування, автодоріг, і третину від цієї суми планується направити на фінансування соціальних програм.

27 червня Кабінет міністрів прийняв за основу концепцію змін до державного бюджету на 2008 рік.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter