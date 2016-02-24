Брати Клюєви "вимили" з державних банків близько 800 мільйонів євро – експерт

Про це в ефірі "5 каналу" повідомила виконавчий директор громадської організації "Центр протидії корупції" Дар'я Каленюк.

"Сергій Клюєв та Андрій Клюєв через списання коштів з "Ощадбанку" та "Укрексімбанку" "вимили" близько 800 мільйонів євро. Наступний транш МВФ очікується приблизно на таку ж суму", – заявила Каленюк.

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"Сам Клюєв зараз під слідством, йому оголошено про підозру. Його дружина Ірина Клюєва фігурує у структурах власності багатьох компаній, через які списувалися кошти з державних банків", – додала вона.

Раніше Генпрокуратура заявляла, що брати Андрій і Сергій Клюєви шляхом афери заволоділи ВАТ "Завод напівпровідників" і домоглися обслуговування його кредиту за рахунок бюджетних коштів, які повинні були направлятися дітям і інвалідам.