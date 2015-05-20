ГПУ звинуватила Клюєвих у фінансуванні заводу за кошти для дітей та інвалідів

Про це повідомляє Українська Правда, посилаючись на подання Генпрокуратури до Верховної Ради з проханням дати дозвіл на притягнення нинішнього депутата від "Опозиційного блоку" Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності.

Згідно з документом, у 2007 році брати Клюєви через підконтрольні фірми вирішили прийняти участь у приватизації 74,99% акцій вказаного заводу, але не мали на це права, оскільки їхні фірми не володіли необхідними патентами і технологіями.

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Щоб обійти це обмеження, Клюєви вирішили використати підприємство, яке мало такі патенти, але не мало грошей. Для цього підійшло кіровоградське ТОВ "Силікон". На початку 2007 року Сергій Клюєв зустрівся з представником "Силікону" Г.І. Коганом і запевнив, що профінансує придбання акцій "Заводу напівпровідників" за умови наступного розділу їх навпіл між Клюєвими і "Силіконом". Коган погодився.

Згодом Клюєви переконали Когана у необхідності укладення додаткових угод між "Силіконом" і своїми фірмами, у результаті яких "Силікон" потрапив у боргову залежність від Клюєвих і втратив контроль над придбаним заводом. В результаті Клюєви через свою австрійську компанію "Актів Солар Холдинг ГмбХ" заволоділи акціями "Заводу напівпровідників".

Після цього Клюєви, будучи депутатами Ради, добилися від "Укрексімбанку" виділення 200 мільйонів євро кредитів на розвиток "Заводу напівпровідників" і створення вертикально-інтегрованої компанії з виробництва полікристалічного кремнію.

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Тим часом Андрій Клюєв у березні 2010 року став першим віце-прем'єром, отримавши значні важелі впливу. На цій посаді восени він домігся виділення Державним агентством з інвестицій та розвитку 200 млн гривень "Заводу напівпровідників" для погашення відсотків за вищезгаданим кредитом.

Пізніше Клюєв домігся перерозподілу видатків держбюджету за рахунок коштів із захищених статей бюджету, призначених початково для субвенцій місцевим бюджетам на виплату допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям.

У зв'язку з цим Генпрокуратура просить Раду надати дозвіл на притягнення Клюєва до відповідальності.

Раніше УНІАН повідомляв, що з колишнього заступника голови адміністрації президента Андрія Клюєва знято підозру в причетності до масових вбивств у Києві в січні-лютому 2014 під час Євромайдану.