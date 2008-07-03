У Бельгії зіткнулися два потяги: 30 поранених

Близько 30 чоловік одержали поранення, зокрема двоє - важкі, при зіткненні пасажирського і товарного потягів у центральній частині Бельгії. Як повідомило бельгійське управління залізничної мережі, інцидент відбувся у четвер вранці в районі Ермаль-су-Юй.

За даними, що надійшли, потерпілим була надана медична допомога на місці, декілька чоловік госпіталізовані. Причини з`ясовуються.

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